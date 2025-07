Ο Εβάν Φουρνιέ παραμένει στον Ολυμπιακό μέχρι το 2028 – «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος»

Παίκτης του Ολυμπιακού για τρία ακόμη χρόνια θα παραμείνει ο Εβάν Φουρνιέ, καθώς ο Γάλλος φόργουορντ υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Ο Φουρνιέ αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της περασμένης σεζόν για τον Ολυμπιακό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση τόσο του πρωταθλήματος Ελλάδας όσο και του Super Cup. Στην EuroLeague, ο 33χρονος είχε εξαιρετικά στατιστικά, με μέσο όρο 16,1 πόντους, 2,2 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ και 1,1 κλέψιμο σε 37 αγώνες, μπαίνοντας στην καλύτερη 5αδα της regular season.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Φουρνιέ μέτρησε 9,4 πόντους και 2,3 ασίστ ανά παιχνίδι σε συνολικά 20 συμμετοχές.

Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος έδωσαν τα χέρια με τον Γάλλο σούπερ σταρ, ο οποίος ήρθε στη χώρα μας το περασμένο καλοκαίρι, σε μια μεταγραφή που έφερε τεράστιο ενθουσιασμό στους φίλους των Πειραιωτών.

Αξίζει να σημειωθεί πως το προηγούμενο συμβόλαιο του Φουρνιέ είχε διάρκεια μέχρι το 2026, με τον Γάλλο να παραμένει για δυο επιπλέον χρόνια στους «ερυθρόλευκους».

Λίγο μετά την ανακοίνωση, ο Φουρνιέ θέλησε να κάνει ένα ποστάρισμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter στο οποίο ανέφερε:

«Ο Ολυμπιακός με υποδέχτηκε σαν οικογένεια. Δεν είναι ένα νέο κεφάλαιο. Είναι η συνέχεια κάτι δυνατού. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που θα είμαι μέλος αυτού του ιερού συλλόγου για 3 ακόμη σεζόν. Τα λέμε σύντομα».

Olympiacos welcomed me like family. This isn’t a new chapter. It’s the continuation of something strong.

Couldn’t be happier to be part of this sacré club for 3 more seasons.

See you all soon pic.twitter.com/twXBX5h6gI