Ο Εβάν Φουρνιέ σχολίασε το Παναθηναϊκός – Βαλένθια: «Σαν να βλέπω μία βελτιωμένη Παρί»

Η ανάρτηση του Φουρνιέ μετά τη νίκη της Βαλένθιας επί του Παναθηναϊκού
Εβάν Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ με τη φανέλα του Ολυμπιακού / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 89-79 στο Telecom Center Athens για τη 14η αγωνιστική της Euroleague, με τον Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού να παρακολουθεί και να σχολιάζει την αναμέτρηση.

Ο Εβάν Φουρνιέ εμφανίστηκε μάλιστα εντυπωσιασμένος από τη Βαλένθια και τον τρόπο που αγωνίστηκε μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, παρομοιάζοντάς την με την περσινή έκδοση της Παρί στη Euroleague.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού έγραψε στο X τα εξής: «Το να βλέπω την Βαλένθια είναι σαν να βλέπω μια βελτιωμένη έκδοση της περσινής Παρί. Πολύ επικίνδυνη ομάδα».

Το γρήγορο παιχνίδι των παικτών της Βαλένθιας, φαίνεται ότι εντυπωσίασε τον Φουρνιέρ.

