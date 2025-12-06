Ο Εβάν Φουρνιέ σχολίασε το Παναθηναϊκός – Βαλένθια: «Σαν να βλέπω μία βελτιωμένη Παρί»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 89-79 στο Telecom Center Athens για τη 14η αγωνιστική της Euroleague, με τον Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού να παρακολουθεί και να σχολιάζει την αναμέτρηση.

Ο Εβάν Φουρνιέ εμφανίστηκε μάλιστα εντυπωσιασμένος από τη Βαλένθια και τον τρόπο που αγωνίστηκε μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, παρομοιάζοντάς την με την περσινή έκδοση της Παρί στη Euroleague.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού έγραψε στο X τα εξής: «Το να βλέπω την Βαλένθια είναι σαν να βλέπω μια βελτιωμένη έκδοση της περσινής Παρί. Πολύ επικίνδυνη ομάδα».

Watching Valencia is like watching an upgraded version of last year’s Paris team. Very dangerous team — Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 5, 2025

Το γρήγορο παιχνίδι των παικτών της Βαλένθιας, φαίνεται ότι εντυπωσίασε τον Φουρνιέρ.