Ο Εβάν Φουρνιέ χαρίζει τρεις φανέλες του σε οπαδούς του Ολυμπιακού

Ο Εβάν Φουρνιέ δέθηκε από την πρώτη στιγμή με τους οπαδούς του Ολυμπιακού και το αποδεικνύει μέσα από ένα giveaway που ανακοίνωσε ότι θα κάνει, με φανέλες του από αγώνες των Πειραιωτών.

Πιο συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο twitter, ο Εβάν Φουρνιέ ζήτησε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που τον υποδέχθηκαν πέρυσι στο αεροδρόμιο, να του στείλουν σχετικά video, για να τους χαρίσει τρεις φανέλες

Η ανάρτηση του Γάλλου γκαρντ: “Γεια σας παιδιά! Θέλω να χαρίσω τρεις φανέλες στoυς «αληθινούς» της Θύρας 7, σε όλους εσάς που εμφανιστήκατε στο αεροδρόμιο την πρώτη μου μέρα.

Hey guys!

I want to give away three jerseys to my real ones from Gate7 — all of you who showed up at the airport on my first day.



If you were there when I landed, send me a video to prove it, and I’ll randomly pick three of you to get a game worn jersey.



Much love