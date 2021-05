Όχι μόνο έχασε το challenge από την Ελίνα Σβιτολίνα, αλλά ο Ρότζερ Φέντερερ «γονάτισε» τον Γκαέλ Μονφίς, στέλνοντας με δύναμη ένα μπαλάκι σε «άσχημο» σημείο.

Ποιος έχει καλύτερο σημάδι; Η Ελίνα Σβιτολίνα Σβιτολίνα ή ο Ρότζερ Φέντερερ; Οι δυο αθλητές του τένις έκαναν το αστείο challenge (σ.σ. δεν ξέρουμε ποιος προκάλεσε ποιον) και έβαλαν στον… τοίχο τον Γκάελ Μονφίς.

Ο Γάλλος τενίστας είδε την Ουκρανή σύντροφο του να στέλνει το μπαλάκι… ξυστά από το κεφάλι του –και με δύναμη- αρκετές φορές. Όταν όμως ήρθε η σειρά του Φέντερερ, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα έπρεπε.

Μόλις στην τρίτη του προσπάθεια, ο Ελβετός θρύλος του τένις έστειλε το μπαλάκι σε “άσχημο” σημείο στο σώμα του Μονφίς, κάνοντας τον να βγάλει κραυγή και να «λυγίσει».

Οι τρεις τενίστες προετοιμάζονται φυσικά για το Roland Garros που αρχίζει την Κυριακή (30/5) στο Παρίσι και μέχρι στιγμής… το διασκεδάζουν.

DO NOT try this at home ❌🤣 https://t.co/m3mPptdFdE