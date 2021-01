Ο Φερνάντο Τόρες έγινε «ντούκι», η σωματική του αλλαγή (pics)

Το έριξε στα βάρη. Ο Φερνάντο Τόρες άλλαξε σε σημαντικό βαθμό το σωματότυπό του, αφού εμφανίστηκε αρκετά… φουσκωμένος μυϊκά.

Πριν από περίπου πέντε μήνες αποφάσισε να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Ο Φερνάντο Τόρες συνεχίζει να γυμνάζεται και όπως δείχνουν και οι πιο πρόσφατες φωτογραφίες του, το έριξε στα βάρη και την πυγμαχία.

Ο Τόρες συμφώνησε να γίνει πρεσβευτής διαδικτυακού καζίνο και στο βίντεο για την ανακοίνωση της συνεργασίας των δύο πλευρών, η αλλαγή στον σωματότυπό του ήταν εμφανέστατη.

Ο 36χρονος παλαίμαχος Ισπανός επιθετικός φαίνεται «διπλάσιος» από την εικόνα που είχε τον καιρό που… κλωτσούσε το τόπι και έχει «μεταμορφωθεί» σε «θηρίο»!

Looks like Fernando Torres has been on a diet of nothing but chicken, rice and broccoli since he retired.



He’s turned himself into a tank. 💪 pic.twitter.com/MfBmRibzwF