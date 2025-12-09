Ο Φωτιάς θα διευθύνει την αναμέτρηση της Γκενκ του Καρέτσα με τη Μίντιλαντ στο Europa League

Ο Βασίλης Φωτιάς θα είναι ο διαιτητής του αγώνα Μίντιλαντ – Γκενκ για την 6η αγωνιστική του Europa League. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναμένεται να αγωνιστεί βασικός στην αναμέτρηση.

Η UEFA όρισε τον Έλληνα διαιτητή, Βασίλη Φωτιά, στο παιχνίδι της Γκενκ. Οι Βέλγοι του Κωνσταντίνου Καρέτσα, παλεύουν για να βρεθούν στις πρώτες οκτώ ομάδες της διοργάνωσης.

Η Μίντιλαντ είναι στη δεύτερη θέση της διοργάνωσης και είναι πολύ κοντά στην εξασφάλιση της πρώτης οκτάδας του Europa League.

Στο πλάι του Φωτιά θα βρίσκονται οι βοηθοί Ανδρέας Μεϊντάνας και ο Μιχαήλ Παπαδάκης, ενώ 4ος θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, με VAR τον Ισπανό Θέσαρ Σότο Γκράδο.