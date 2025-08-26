Αθλητικά

Ο Φώτης Ιωαννίδης έκλεισε στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας γράφει η O’ Jogo

Το Σαββατοκύριακο στην Πορτογαλία για να υπογράψει σύμφωνα με το δημοσίευμα
Ο Φώτης Ιωαννίδης σε αγώνα του Παναθηναϊκού
Ο Φώτης Ιωαννίδης σε αγώνα του Παναθηναϊκού / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ο Φώτης Ιωαννίδης αναμένεται να γίνει παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας αποχωρώντας από τον Παναθηναϊκό, με την «O΄Jogo» να αναφέρει πως υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στα «λιοντάρια» και τους «πράσινους».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Φώτης Ιωαννίδης θα ταξιδέψει από την Ελλάδα για την Πορτογαλία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (30-31/8) όπου θα περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τέστ και στη συνέχεια θα γίνει παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας!

Το κόστος της μεταγραφής ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ, με τον Ιωαννίδη να αποτελεί την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου.

Σύμφωνα μάλιστα με το ρεπορτάζ, ο 25χρονος αρχηγός του Παναθηναϊκού θα ταξιδέψει κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή στην Τουρκία για την ρεβάνς της νίκης με 2-1 των «πράσινων» κόντρα στην Σαμσουνσπορ.

