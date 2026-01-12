Ο Φώτης Ιωαννίδης μένει ξανά εκτός στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τραυματισμό

Τραυματίας αποχώρησε από το παιχνίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Γκιμαράες στο Λιγκ Καπ της Πορτογαλίας, ο Φώτης Ιωαννίδης, με αποτέλεσμα να μένει εκτός το επόμενο διάστημα για την ομάδα του.

Ο Φώτης Ιωαννίδης εμφανίζεται να έχει ενοχλήσεις στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας αναμένεται να του δώσει αυτή τη φορά το χρόνο να επιστρέψει στο 100%.

Ο διεθνής επιθετικός έχει ήδη μείνει ένα μήνα εκτός με το ίδιο πρόβλημα μέσα στη σεζόν, αλλά συνεχίζει να ταλαιπωρείται και τα “λιοντάρια” θέλουν πλέον να τον αφήσουν να ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις. Ως εκ τούτου, θεωρείται πια πιθανό να χάσει τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του, χωρίς να υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.