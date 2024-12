Ο Φώτης Ιωαννίδης πέτυχε το κορυφαίο γκολ της αγωνιστικής στο Conference League

Ο Φώτης Ιωαννίδης πέτυχε ένα από τα ομορφότερα γκολ της καριέρας του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ντιναμό Μινσκ στο ΟΑΚΑ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος πέρασε σαν αλλαγή στο παιχνίδι, έφερε με μαγικό τρόπο την μπάλα μπροστά και στη συνέχεια κρέμασε από πολύ μακριά τον τερματοφύλακα της Ντιναμό Μινσκ, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0 για τον Παναθηναϊκό.

There could only be one winner



Fotis Ioannidis’ SENSATIONAL golazo wins him #UECLGOTD honours @FlixBus_DE | #UECL pic.twitter.com/xIlQu9EDU8