Ο Φώτης Ιωαννίδης θέλει να αγωνιστεί στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας σύμφωνα με τους Πορτογάλους

Επιθυμία του Έλληνα επιθετικού είναι να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από τον Παναθηναϊκό στην πορτογαλική ομάδα
Ο Φώτης Ιωαννίδης
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επιμένει ελληνικά και μετά τον Γιώργο Βαγιαννίδη, θέλει να αποκτήσει και τον Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό.

Η εφημερίδα Record αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της ότι οι εξελίξεις στο θέμα της μετακίνησης του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία, την ώρα που οι Πορτογάλοι υποστηρίζουν ότι επιθυμία του διεθνή Έλληνα επιθετικού είναι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

“Θέλει να έρθει” σημειώνει χαρακτηριστικά η Record, εξηγώντας ότι ο Φώτης Ιωαννίδης είναι θετικός στην προοπτική να αγωνιστεί στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση αποχώρησης του Έλληνα σέντερ φορ, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για την απόκτηση δύο επιθετικών, ενός βασικού και ενός δεύτερου ή τρίτου.

Οι πράσινοι έχουν ξεκινήσει ήδη το Plan B και περιμένουν τις οριστικές εξελίξεις.

