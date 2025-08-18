Ο Γιανίκ Σίνερ εγκατέλειψε τον τελικό στο Σινσινάτι και ο Κάρλος Αλκαράθ χρίστηκε πρωταθλητής

Ένα… ξεκούραστο τρόπαιο για τον Κάρλος Αλκαράθ. Ο Ισπανός κορυφαίος τενίστας είδε τον Γιανίκ Σίνερ να εγκαταλείπει τον τελικό τους στο τουρνουά του Σινσινάτι, μετά από 23 λεπτά αγώνα και να σηκώνει ένα ακόμα τρόπαιο.

Ο Γιανίκ Σίνερ δεν μπόρεσε έτσι να υπερασπιστεί το “στέμμα” που είχε κερδίσει την περασμένη σεζόν στο Σινσινάτι, αφού δεν μπόρεσε να.. φτάσει ούτε στα μισά του αγώνα, με τον Κάρλος Αλκαράθ να γίνεται ο νέος κάτοχος του συγκεκριμένου Masters τη ATP.

Το παιχνίδι ήταν από το πρώτο λεπτό μονόπλευρο. Ο Αλκαράθ κέρδισε 5 games στη σειρά, είχε δικό του το σερβίς, όμως ο Ιταλός πήρε ιατρικό τάιμ άουτ μετά το 5ο game. Ο Σίνερ εξήγησε στον γιατρό και τον διαιτητή ότι έκανε μεγάλη προσπάθεια για να βγει και να παίξει, δεν ένιωθε όμως καλά και τελικά εγκατέλειψε το ματς.

Στη συνέχεια εξήγησε και στον αντίπαλό του τι του συνέβαινε, με τους δυο τους να έχουν πολύ καλές σχέσεις και τον Αλκαράθ να τον παρηγορεί, βλέποντάς τον δακρυσμένο.

Ο Αλκαράθ προσέθεσε έτσι ένα ακόμα τρόπαιο στη συλλογή του. Αυτός είναιο 8ος τίτλος του σε Masters τουρνουά (8-1 σε τελικούς), ο 6ος τίτλος στην απίθανη φετινή του χρονιά και ο 22ος τίτλος συνολικά στην καριέρα του (22-7).