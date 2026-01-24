Ο Γιάννης Αλαφούζος στην προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν το παιχνίδι με τον Ατρόμητο

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, βρέθηκε στο Κορωπί το Σάββατο (24/1/2026).

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα του Ατρομήτου την Κυριακή (25/1/2026) για την 18η αγωνιστική της Super League, με τον Γιάννη Αλαφούζο να πηγαίνει στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο διοικητικός ηγέτης της πράσινης ΠΑΕ έδωσε το παρών στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Κορωπί και είχε συνομιλίες με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να επιστρέψει άμεσα στα θετικά αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα, προκειμένου να μείνει ζωντανός στο κυνήγι της πρώτης τετράδας.