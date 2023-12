Μετά την ήττα στο τελευταίο ματς με τους Νιου Γιορκ Νικς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε δριμύτερος κόντρα στους Μπρούκλιν Νετς και “άγγιξε” το triple double, στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς με 144-122 στο NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για μία ακόμη φορά ο κορυφαίος του γηπέδου και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους (10/12 σουτ, 12/17 βολές), 10 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 2 τάπες στο Μπρούκλιν Νετς – Μιλγουόκι Μπακς, επαναφέροντας την ομάδα του στα θετικά αποτελέσματα στο NBA.

Ο Greek Freak αγωνίστηκε μάλιστα λιγότερο από 31 λεπτά στο παιχνίδι, ενώ χρόνο συμμετοχής πήρε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στο τέλος, έχοντας δύο ασίστ σε 1 και 23”.

A near triple-double on 83% shooting in 30 minutes.



