Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «άγγιξε» το triple double στο Ντένβερ Νάγκετς – Μιλγουόκι Μπακς

Δεν βρήκε βοήθειες στο τέλος ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς
Ο Αντετοκούνμπο κόντρα στους Νάγκετς
Ο Αντετοκούνμπο κόντρα στους Νάγκετς / Reuters Isaiah J. Downing-Imagn Images

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου στο Ντένβερ Νάγκετς – Μιλγουόκι Μπακς, αλλά η ομάδα του γνώρισε την ήττα με 108-104 στο NBA, παρά τις απουσίες των Γιόκιτς, Μάρεϊ και Τζόνσον για τους γηπεδούχους.

Κάθε φορά που έβγαινε από το παρκέ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβλεπε την ομάδα του να μένει πίσω στο σκορ και παρότι “πάλεψε” στο τέλος για την ανατροπή των Μιλγουόκι Μπακς, οι Ντένβερ Νάγκετ, πήραν το ματς στις λεπτομέρειες.

Ο ίδιος ο “Greek Freak” πρόσθεσε πάντως μία ακόμη επιβλητική παρουσία στη… φετινή συλλογή του στο NBA, αφού τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους (10/17 σουτ, 1/3 τρίποντα, 10/14 βολές), 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ, 2 τάπες και 1 κλέψιμο, για μόλις 2 λάθη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον Αντετοκούνμπο στο παρκέ, οι Μπακς επικράτησαν με +16.

Αθλητικά
