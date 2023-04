Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε τις δηλώσεις της χρονιάς μετά τον αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς στα play offs του NBA και στον Έλληνα αθλητή “υποκλίθηκε” ακόμη και ο προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Στιβ Κερ.

Ο πέντε φορές πρωταθλητής του NBA ως παίκτης και τέσσερις φορές ως προπονητής, Στιβ Κερ, μίλησε γενικότερα για το μπάσκετ, πριν το παιχνίδι των Γκόλντεν Στέιτ Γιουόριορς με τους Σακραμέντο Κινγκς και έβγαλε το… καπέλο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Η αντίδρασή μου ήταν πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε τον Γιάννη στο ΝΒΑ. Το να είναι ένας χαρακτηριστικός αστέρας της Λίγκας, όχι μόνο για το ταλέντο, αλλά επίσης για την ανθρωπιά και τις απόψεις του. Έχει τόσο δίκιο!

Υπάρχουν πραγματικά 29 αποτυχίες κάθε χρόνο στη Λίγκα; Δεν μπορεί να είναι έτσι. Αυτά τα παιδιά δουλεύουν τόσο σκληρά και δίνουν τόσα πολλά από τον εαυτό τους. Όταν ακούς λέξεις όπως την ντροπή… Γιατί κάποιος να ντρέπεται που έχασε έναν αγώνα στα play offs.

Ο Γιάννης έχει δίκιο! Από την στιγμή που βάζεις τόση προσπάθεια σε αυτό, που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έκαναν. Έτσι είναι ο αθλητισμός στο υψηλότερο επίπεδο.

Αυτοί είναι οι κορυφαίοι παίκτες του πλανήτη, που ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Κάποιος θα κερδίσει και κάποιος θα χάσει. Νιώθω λοιπόν πως είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε κάποιον σαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ηγείται της Λίγκας και να μιλάει στους ανθρώπους, να παρουσιάζει μια οπτική των πραγμάτων. Είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς τους παίκτες να είναι στο προσκήνιο και να δέχονται κριτική.

Άνοιξα το ESPN το πρωί και είδα μια είδηση πως η δουλειά του Τζέι Μπι Μπίκερσταφ είναι ασφαλής. Κι εκεί σκέφτηκα “πραγματικά τώρα;”. Αυτός ο άνθρωπος άλλαξε ριζικά το franchise, αν σκεφτούμε πού ήταν το Κλίβελαντ πριν από δύο χρόνια. Ο Τζέι Μπι είναι από τους κορυφαίους προπονητές της Λίγκας. Έχει κάνει σπουδαία δουλειά.

Όταν διαβάζεις τέτοια πράγματα, είναι λίγο ενοχλητικό στο μυαλό. Αλλά σε αυτόν τον κόσμο ζούμε, όλοι ξέρουμε σε τι έχουμε υπογράψει. Είναι σημαντικό λοιπόν όταν έχεις εκπροσώπους της Λίγκας, όπως ο Γιάννης, που προσπαθούν να εξηγήσουν τι έχει νόημα στον καθένα».

“My reaction was just how lucky we are to have Giannis in the league.”



