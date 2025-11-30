Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέλυσε τους Νετς σε 19 λεπτά και έγραψε ιστορία με 21.000 πόντους στο NBA

Ιστορικό βράδυ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι, με τον Έλληνα σούπερ σταρ των Μπακς να ισοπεδώνει τους Νετς και να ξεπερνάει το “φράγμα” των 21.000 πόντων στο NBA.

Το σερί επτά ηττών των Μπακς στο NBA “τελείωσε” κόντρα στους Νετς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ισοπεδώνει την ομάδα του Μπρούκλιν μέσα σε 19 λεπτά, οδηγώντας το Μιλγουόκι στη νίκη με 116-99.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε 29 πόντους, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά γιατί είναι ένας εκ των κορυφαίων παικτών του κόσμου.

Ο Greek Freak πήρε μπροστά στην δεύτερη περίοδο, ευστοχώντας και στα πέντε σουτ του και σκοράροντας 12 πόντους, καθώς οι Μπακς κυριάρχησαν με 39-24 και προηγήθηκαν στο ημίχρονο με 71-53.

Στην τρίτη περίοδο, ο Ελληνας άσος ξεπέρασε τους 21.000 πόντους στην καριέρα του, και έγινε ο έκτος νεαρότερος παίκτης που το κατάφερε στα χρονικά του NBA (30 ετών και 358 ημερών). Οι μόνοι παίκτες που το έκαναν σε μικρότερη ηλικία είναι οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Κόμπι Μπράιαντ, Κέβιν Ντουράντ και Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος επέστρεψε από χειρουργική επέμβαση μετά από τραυματισμό στο μηνίσκο του δεξιού γονάτου, που τον έθεσε εκτός αγώνων των Μπακς στις 22 Οκτωβρίου, πρόσθεσε επίσης 13 πόντους με έξι ασίστ, καθώς και οι πέντε βασικοί του Μιλγουόκι σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων.

Το σερί ηττών του Μπρούκλιν έφτασε στις τέσσερις, με τον αναπληρωματικό, Ντάνι Γουλφ να αναδεικνύεται σε πρώτο σκόρερ της ομάδας με 22 πόντους (σ.σ. ρεκόρ καριέρας), ενώ ο Τζέιλεν Γουίλσον πρόσθεσε 13 πόντους.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι Μπακς κράτησαν έναν αντίπαλο κάτω από 100 πόντους αυτήν την σεζόν.

Με αυτήν την νίκη, τα «ελάφια» έβαλαν τέλος στο μεγαλύτερο σερί ηττών τους από την περίοδο 2013-14 (σ.σ. την πρώτη σεζόν του Αντετοκούνμπο), όταν η ομάδα από το Μιλγουόκι νίκησε σε μόλις 15 αγώνες.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-29, 71-53, 99-70, 116-99.

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 15 (5/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γ. Αντετοκούνμπο 29, Τέρνερ 10 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Πόρτερ 13 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ρόλινς 10 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα), Τρεντ 5 (1/8 τρίποντα), Κούζμα 11 (1 τρίποντο, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Πόρτις 13 (3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Σιμς 2 (8 ριμπάουντ), Χάρις (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζάκσον 2, Άντονι 2, Κόφι 2, Θ. Αντετοκούνμπο 2.

ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ (Ζόρντι Φερνάντεθ): Γουίλιαμς 10 (2), Κλάουνι 6 (2), Κλάξτον 7 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μαν 4, Μάρτιν 9 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Γουόλφ 22 (3/7 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σαράφ 10 (2 τρίποντα, 7 ασίστ), Πάουελ 3, Σαρπ 7 (6 ριμπάουντ), Γουίλσον 13 (1), Λιντέλ 2, Ετιέν 3 (1).