Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε γενέθλια την Τετάρτη (6/12) και με αφορμή τα 29α γενέθλιά του έδωσε μερικές συμβουλές ζωής.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε τα 29 και τα γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο, διαλύοντας τους Νικς για το In-Season Tournament του NBA.

Με αφορμή τα γενέθλιά του, ο Έλληνας σούπερ σταρ αποφάσισε να δώσει μερικές συμβουλές, δεδομένου ότι η ζωή περνάει γρήγορα.

Thank you for all the calls, messages and the cake 🤣🙏🏾🙏🏾 MORE LIFE!!!! pic.twitter.com/boOCRdQmS7