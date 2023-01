Ένας πιτσιρικάς φίλος των Μιλγουόκι Μπακς βρέθηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση των «Ελαφιών» με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και δέχθηκε δώρο γενεθλίων από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο μικρός φίλος των Μιλγουόκι Μπακς φρόντισε να γνωστοποιήσει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ότι είχε γενέθλιά, κρατώντας ένα σχετικό πλακάτ και ο «Greek Freak» φρόντισε να του κάνει ένα δώρο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (σ.σ. δεν αγωνίστηκε για ένα ακόμα παιχνίδι, αλλά έριξε μερικά σουτάκια) έβγαλε τα αθλητικά του παπούτσια, τα υπέγραψε και του τα χάρισε. «Ευχαριστούμε για την υποστήριξη» σχολίασε μέσω Instagram, δίνοντας τις ευχές του στον μικρό φίλο των Μπακς.

Happy Birthday!!! Thank you for the supportpic.twitter.com/b2Pg5a53pZ