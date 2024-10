Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε double double στο Μιλγουόκι Μπακς – Σικάγο Μπουλς

Οι Μιλγουόκι Μπακς πήραν την πρώτη τους νίκη στην Preseason του NBA με το 111-107 των Σικάγο Μπουλς, σε ένα παιχνίδι που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε double double με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Μόλις στο δεύτερο παιχνίδι του στη σεζόν με τους Μιλγουόκι Μπακς και λίγο πριν το επίσημο τζάμπολ στο NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε έτοιμος να “κυριαρχήσει” και φέτος στο πρωτάθλημα.

Ο “Greek Freak” είχε 24 πόντους με 6/13 σουτ και 12/16 βολές, ενώ πρόσθεσε 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ για ένα λάθος, σε μόλις 23 λεπτά αγώνα. Εξαιρετικός και ο Λίλαρντ στο ματς, με 20 πόντους και 9 ασίστ.

The @Bucks‘ star duo look sharp in #NBAPreseason action 🔥🔥



Giannis: 24 PTS, 10 REB, 4 AST

Dame: 20 PTS, 5 REB, 9 AST pic.twitter.com/A7sgVyqyUl