Ο κόσμος του Μιλγουόκι τον αγαπάει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το απολαμβάνει. “Αποθεώθηκε” ο “Greek freak” κατά την παρουσία του σε αγώνα wrestling.

Έχοντας στο πλάι του τον αδερφό του, Άλεξ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε σε έναν αγώνα κατς (AEW) στο Μιλγουόκι, μπήκε μέσα στο ρινγκ και αποθεώθηκε από τον κόσμο.

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ κράτησε τη ζώνη του… πρωταθλητή, έκανε το… χαβαλέ του και άκουσε το κοινό να τον “αποθεώνει” και να φωνάζει ρυθμικά «MVP». Μάλιστα, βρέθηκε στις μπροστινές θέσεις και έδειξε να απολαμβάνει τη “μάχη” που έβλεπε.

Giannis is clearly enjoying himself here. He’s seeing a heck of a show. pic.twitter.com/WSRiz2E77s