Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε για λίγο το μπάσκετ και δοκίμασε τις δυνατότητες του στο paddle tennis.

Το paddle tennis είναι μία νέα ομάδα. Πρόκειται για παραλλαγή του τένις με διαφορετικές ρακέτες και προστατευτικούς τοίχους στο τέλος κάθε γηπέδου.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δοκίμασε να παίξει και φαίνεται ότι ξετρελάθηκε. «Μόλις έπαιξα paddle tennis για πρώτη φορά», έγραψε ο Έλληνας σούπερ σταρ στο twitter.

I just played paddle tennis 🎾 for the first time. You don’t want this smoke 💨🔥