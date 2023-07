Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην Νιγηρία, σε ένα ιδιαίτερο ταξίδι για τον ίδιο και την μητέρα του, καθώς ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς είδε από κοντά τα μέρη που μεγάλωσαν οι γονείς του.

Μάλιστα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχασε την ευκαιρία να μοιραστεί αυτό το χαρμόσυνο γεγονός με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους, με τον ίδιο φαίνεται γελαστός και ευδιάθετος στην φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

Αξίζει να αναφερθεί πως μετά το ταξίδι του Γιάννη στην Νιγηρία και με την επιστροφή του ίδιου στην Ελλάδα, αναμένεται να γίνει γνωστό εάν τελικά θα ενισχύσει την «γαλανόλευκη» στο Παγκόσμιο του Σεπτέμβρη.

Finally made it to Nigeria with Mama the Mama🤎🇳🇬 pic.twitter.com/OBjL1MIL9T