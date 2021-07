Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέκτησε το πρωτάθλημα στο NBA και το γιόρτασε τρώγοντας κοτομπουκιές, γεγονός που “εκτόξευσε” τη μετοχή των εστιατορίων Chick-fil-A στο χρηματιστήριο.

Ο “Greek Freak” έκανε live στο instagram έξω από το κατάστημα, όπου και παρήγγειλε ακριβώς 50 κομμάτια κοτόπουλου, όσοι και οι πόντοι του στο ματς τίτλου των Μιλγουόκι Μπακς με τους Φοινιξ Σανς.

Το σχετικό video έγινε viral σε όλο τον κόσμο, με πάνω από 35 εκατομμύρια αντιδράσεις στα social media κι έτσι η μετοχή της εταιρείας κέρδισε 300 χιλιάδες δολάρια σε αξία, μέσα σε λίγες ώρες. Για το λόγο αυτό, ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναρωτήθηκε στο twitter, αν μπορεί πια να τρώει εκεί δωρεάν για πάντα, με τα Chick-fil-A να μην έχουν απαντήσει πάντως ακόμα.

Είναι περίεργο, αλλά η μόνη αντίδραση από την ίδια την εταιρεία προς το παρόν, είναι η απάντησή της σε έναν χρήστη του twitter που ανέφερε ότι ο Greek Freak βρίσκεται στο κατάστημά τους, στον οποίο και έγραψε “Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να γιορτάσεις μία μεγάλη νίκη”.

Can I now have @ChickfilA for life?!! https://t.co/Q870cNt9NR

Not exactly 50, but @Giannis_An34‘s drive-through video generated 47 posts across Twitter, Facebook and IG. The 36.3M impressions earned @ChickfilA $294.8K in brand value. https://t.co/r3Uq2M919s