Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έσβησε από το Instagram του όλες τις φωτογραφίες με τους Μιλγουόκι Μπακς μετά την ήττα από τους ουραγούς Γουίζαρντς

Σε μια κίνηση που προκαλεί πολλά ερωτηματικά προχώρησε την Τρίτη (02.12.2025) και την επομένη της ήττας των Μιλγουόκι Μπακς από τους Γουίζαρντς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Έτσι ξαφνικά, ο “Greek freak” αποφάσισε να καθαρίσει τον λογαριασμό του στο Instagram και να αφήσει μόλις 13 δημοσιεύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό του, κατέβασε όλες τις φωτογραφίες που έχει με τους Μπακς από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Πέρα από κάποιες αναρτήσεις -λόγω της συμμετοχής του σε διαφημιστικά- ο “Greek freak” κράτησε τις τρεις σημαντικότερες στιγμές της μπασκετικής του καριέρας: Την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ το 2021, το Κύπελλο του 2024 και το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική Ελλάδας στο EuroBasket 2025.

Και όλα αυτά, την ώρα που όλοι στο ΝΒΑ -και όχι μόνο- ψάχνονται για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς και το εάν θα παραμείνει στο Μιλγουόκι.