Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «έσβησε» τον Λεμπρόν Τζέιμς, η τάπα και το κλέψιμο που έκριναν το «διπλό» των Μπακς

Ο Έλληνας “αστέρας” των Μπακς “σφράγισε” το “διπλό” επί των Λέικερς, με τις άμυνες που έκανε στον “βασιλιά”
ΦΩΤΟ Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Με μπροστάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες στο NBA, επικρατώντας των Λέικερς στο Λος Άντζελες με 105-101. Ο “Greek Freak” ήταν καθοριστικός στην άμυνα και την επίθεση και βοήθησε τα “ελάφια” να πανηγυρίσουν την πέμπτη νίκη τους σε επτά ματς από τις 27 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, στο φινάλε του αγώνα “μπλόκαρε” δυο φορές τον Λεμπρόν Τζέιμς, δίνοντας το “διπλό” στην πομάδα του.

Με το σκορ στο 101-101, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε τάπα στον Λεμπρόν Τζέιμς -σε προσπάθεια για λέι απ- 39 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. Στη συνέχεια ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ κέρδισε φάουλ από τον Λούκα Ντόντσιτς σε προσπάθεια για τρίποντο και με 2/3 βολές «έγραψε» το 103-101, 16 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο “κλείδωσε” την επικράτηση των Μπακς, κλέβοντας την μπάλα από τον Λεμπρόν Τζέιμς, δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bleacher Report (@bleacherreport)

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NBA (@nba)

Ο “Greek freak” σημείωσε 21 πόντους (9/11 δίποντα, 3/4 βολές) ενώ είχε 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ.

