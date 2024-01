O Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει την πέμπτη πιο δημοφιλή φανέλα στο ΝΒΑ, με τον παίκτη των Μιλγουόκι Μπακς να βρίσκεται πάνω από ορισμένα πολύ «μεγάλα» ονόματα του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε το «NBAStore.com» βρίσκεται στην πέμπτη θέση, στην λίστα με τις πιο δημοφιλές φανέλες της λίγκας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο των Μιλγουόκι Μπακς αποτελεί ένα από τους κορυφαίους παίκτες στο ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια και αυτό αποτυπώνεται και από τις μεγάλες πωλήσεις που σημειώνουν οι φανέλες με το όνομα του από τον φίλαθλο κοινό.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Στεφ Κάρι, δεύτερος είναι ο Τζέισον Τέιτουμ, ενώ το βάθρο συμπληρώνει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Πάνω από τον Γιάννη συναντά κανείς το όνομα του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος έχει την 4η πιο δημοφιλή φανέλα στο NBA, παρόλο που μόλις φέτος έκανε το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ.

The NBA’s top-selling jerseys list… based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the first half of the 2023-24 season! pic.twitter.com/nLcKSqpxjk