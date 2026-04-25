Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «μαγεύτηκε» από τους οπαδούς του Άρη Betsson: «Δεν περίμενα τέτοια υποδοχή»

Το καυτό Αλεξάνδρειο εντυπωσίασε τον “Greek freak”
Λίγο η “τρέλα” των οπαδών του Άρη Betsson που γέμισαν το Αλεξάνδρειο, λίγο το ευρηματικό σύνθημα που του φώναξαν, έκαναν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δηλώσει εντυπωσιασμένος πριν από την αναμέτρηση των Θεσσαλονικέων με τον Πανιώνιο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε επισκεφθεί ξανά το γήπεδο του Άρη Betsson και είδε τους οπαδούς της ομάδας του Ρίτσαρντ Σιάο να δημιουργούν μια αποθεωτική ατμόσφαιρα, κάτι που γνωρίζουν να κάνουν πολύ καλά.

“Όχι δεν το περίμενα. Είναι απίστευτο. Πρώτο μου παιχνίδι εδώ στον Άρη”, είπε ο Greek Freak στην κάμερα της ΕΡΤ για την υποδοχή που γνώρισε, βλέποντας στη συνέχερια τους οπαδούς να πετάνε χιλιάδες κίτρινα χαρτάκια στον αέρα.

Θυμίζουμε ότι ο “Greek freak” έφτασε στο Αλεξάνδρειο συνοδευόμενος από τη μητέρα του, Βερόνικα, τον αδερφό του, Θανάση και τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο.

