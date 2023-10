Σε τρελά κέφια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος μετά τον νικητήριο αγώνα των Μπακς κόντρα στους Χιτ, μίλησε στους δημοσιογράφους ντυμένος ως Χουλκ για το Halloween.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μια επική βραδιά καθώς μέσα σε 31 λεπτά συμμετοχής έβαλε 33 πόντους, ενώ είχε 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ με 11/18 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 8/11 βολές. Ωστόσο, ο – πατέρας τριών παιδιών – Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξέχασε να γιορτάσει το Halloween και ντύθηκε Χουλκ για να μιλήσει στους δημοσιογράφους.

Ο Γιάννης έβαλε τα πράσινα γάντια του Χουλκ, τη μάσκα και άφησε άφωνους τους δημοσιογράφους.

Μάλιστα, απαντούσε στις ερωτήσεις αλλάζοντας την φωνή και παραπέμποντας στη φωνή του Χουλκ.

Κάθισε στο τραπέζι και είπε: «Εντάξει, ξεκινήστε. Μη φοβάστε, πάμε».

“I’m doing this for my kids.”



Giannis Antetokounmpo did his entire press conference in costume before the NBA life takes him on the road again tomorrow. pic.twitter.com/B9vE1n1Arj