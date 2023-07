Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας σταρ του παγκοσμίου μπάσκετ. Του αρέσει, όμως, και το ποδόσφαιρο, ενώ πρόσφατα αποφάσισε να δείξει το ταλέντο του και στο πινγκ πονγκ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στην Κίνα τις προηγούμενες μέρες και στο περιθώριο της παρουσίας του εκεί, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του και στην επιτραπέζια αντισφαίριση, ένα σπορ εξαιρετικά αγαπημένο στην ασιατική χώρα.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ δημοσίευσε, μάλιστα, ένα βίντεο, δείχνοντας το ταλέντο του στο πινγκ πονγκ.

Still got it 🏓👀 pic.twitter.com/maweHYPzOx