Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πλέον ο πιο δημοφιλής παίκτης σε ολόκληρο το NBA, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το All Star Game του 2024.

Το NBA δημοσιοποίησε και το δεύτερο μέρος των ψήφων για το All Star Game του 2024 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να “σαρώνει” τους αντιπάλους του, αφήνοντας αρκετά πίσω του, στη δεύτερη θέση, τον Λεμπρόν Τζέιμς.

O “Greek Freak” έχει λάβει ήδη 3.475.698 ψήφους, με τον… άλλοτε “Βασιλιά” του NBA να χάνει την πρωτιά μέχρι στιγμής, με 3.096.031 ψήφους. Πρώτος μεταξύ των γκαρντ στην Ανατολή είναι ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον των Ιντιάνα Πέισερς, με τον συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Ντέμιαν Λίλαρντ να δίνει “μάχη” με τον Τρε Γιανγκ των Ατλάντα Χοκς για τη δεύτερη θέση. Στη Δύση αντίστοιχα, ο Λούκα Ντόντσιτς βρίσκεται στην κορυφή των γκαρντ, με τον Στεφ Κάρι πίσω του, με σχεδόν 400.000 ψήφους λιγότερες.

