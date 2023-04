Οι Μιλγουόκι Μπακς χάνουν με 2-1 στη σειρά των play off του NBA από τους Μαϊάμι Χιτ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα φωνάξει “παρών” στο τέταρτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του πρώτου αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων και έκτοτε έμεινε εκτός με πόνους στη μέση, αλλά πλέον θα “σφίξει” τα πόδια για να βοηθήσει τους Μιλγουόκι Μπακς.

O “Greek Freak” προπονήθηκε με την ομάδα πριν το Game 4 με τους Μαϊάμι Χιτ και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του, στην προσπάθεια των “ελαφιών” να ισοφαρίσουν τη σειρά και να πάρουν πίσω το πλεονέκτημα έδρας.

Giannis Antetokounmpo is out on the floor at today’s shootaround. pic.twitter.com/CTqpG8ZrhF