Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του με τους Μιλγουόκι Μπακς ενόψει της έναρξης του NBA, αλλά παράλληλα παρακολουθεί και τη Euroelague, που άρχισε την περασμένη Πέμπτη (01/10).

Ο “Greek Freak” έχει φέτος ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διοργάνωση, αφού σε αυτή έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της Βιλερμπάν, ο αδερφός του Κώστας, μετά από το πέρασμά του από το NBA, με τους Ντάλας Μάβερικς και τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο… προτελευταίος της οικογένειας Αντετοκούνμπο προσέφερε μερικά σπουδαία highlight στη νίκη επί της Ζαλγκίρις και ο Γιάννης “ανέβασε” ένα σχετικό video στο twitter, γράφοντας: «Πέτα την εκεί ψηλά και αυτός θα την πιάσει».

Throw it up there he’ll go get it 🔥💪🏾 https://t.co/1tQ4owbdy3