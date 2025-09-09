Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συγκλόνισε με τα λόγια του στους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας: «Δεν κερδίσαμε τίποτα ακόμη»

Η Ελλάδα πήρε παλικαρίσια πρόκριση επί της Λιθουανίας (87-76) και επέστρεψε σε ημιτελικά Ευρωμπάσκετ μετά από 16 χρόνια.

Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης και τη μεγάλη πρόκριση της γαλανόλευκης στους “4” του Eurobasket, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μάζεψε τους συμπαίκτες του στην εθνική μπάσκετ και τους μίλησε στο κέντρο του γηπέδου.

Βάζοντας στην άκρη τον ενθουσιασμό της νίκης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρήκε την ψυχραιμία και τη “νηφαλιότητα” και είπε στους συμπαίκτες του: “Δεν έχουμε κερδίσει κάτι. Άλλο ένα παιχνίδι.”

Οι παίκτες της Εθνικής πλέον… γυρίζουν σελίδα, βάζουν στην άκρη το ματς με την Λιθουανία και ετοιμάζονται ήδη ψυχολογικά για το μεγάλο ραντεβού με την Τουρκία, την Παρασκευή (12.09.2025) με έπαθλο ένα “εισιτήριο” στον τελικό.