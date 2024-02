Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί στο ΝΒΑ All Star Game 2024 με παπούτσια αφιερωμένα στον Θανάση Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξεχνάει πως ξεκίνησε το μπάσκετ και στο All Star Game του NBA για το 2024, θα εμφανιστεί με παπούτσια αφιερωμένα στον αδερφό του Θανάση Αντετοκούνμπο και τα εφηβικά του χρόνια στο Φιλαθλητικό.

Η ιστορία για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Θανάση Αντετοκούνμπο είναι γνωστή, με τα δύο αδέρφια να μοιράζονται ένα ζευγάρι παπούτσια του δεύτερου, στα πρώτα τους χρόνια στα εφηβικά κλιμάκια του Φιλαθλητικού και σε συνεργασία με τη Nike, ο “Greek Freak” θα αποτίσει φόρο τιμής σε εκείνη την περίοδο, στο φετινό All Star Game του NBA.

Ως κορυφαίος παίκτης του κόσμου, πλέον, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει δικό του παπούτσι, με την υπογραφή του στη Nike και η ειδική έκδοσή του για το All Star Game του 2024, θα έχει το νούμερο 43 που φοράει ο αδεφός του Θανάσης στους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά και τη φράση “Θανάση, ευχαριστώ που μοιράστηκες («Thanasis Thanks For Sharing»)”.

I couldn’t have done it without you. Thank you for sharing @Thanasis_ante43 🙏🏾🙌🏾🤎 pic.twitter.com/4Z3WLbQ5vs