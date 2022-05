Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA και παρότι δεν κατάφερε μόνος του να οδηγήσει ξανά τους Μιλογυόκι Μπακς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο ίδιος αυξάνει διαρκώς τις διακρίσεις του.

Ψηφίστηκε έτσι για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν, στην καλύτερη αμυντική πεντάδα του πρωταθλήματος, μαζί με τους Μάικαλ Μπρίτζες (Σανς), τον Ρούντι Γκομπέρ (Τζαζ), τον Τζάρεν Τζάκσον τζούνιορ (Γκρίζλις) και τον αμυντικό της χρονιάς, Μάρκους Σμαρτ (Σέλτικς).

Ο “Greek Freak” έγινε έτσι και ένας από τους μόλις 5 παίκτες με δύο MVP βραβεία και 4 συμμετοχές στην καλύτερη αμυντική πεντάδα της σεζόν, μαζί με τους Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, Μάικλ Τζόρνταν, Λεμπρόν Τζέιμς και Τιμ Ντάνκαν.

