Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο συνεχίζει την καριέρα του στους Γουισκόνσιν Χερντ, τη θυγατρική ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο πλευρό του αδερφού του για το ματς με τους Μέιν Σέλτικς στη G League.

Οι Χερντ πήραν μάλιστα τη νίκη με 118-116, αλλά ο Άλεξ Αντετοκούνμπο ήταν άστοχος από το τρίποντο, με 1/10 και έμεινε στους 9 πόντους, με 3/13 σουτ εντός πεδιάς έχοντας 1/4 βολές, 2/3 δίποντα και 1/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 30 λεπτά συμμετοχής.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθέωνε καθόλη τη διάρκεια του αγώνα τον αδερφό του κι έγινε… ατραξιόν στην κερκίδα, ενώ πανηγύρισε στο τέλος και το καλάθι του Πάρις Μπας που χάρισε τη νίκη στη θυγατρική ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς στη G League.

