Αθλητικά

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης στη Λεωφόρο για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Μαζί του ο Γιώργος Βαρδινογιάννης και ο Βέλιμιρ Ζάετς
Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια στη Λεωφόρο για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό, στο τελευταίο ντέρμπι στην ιστορική του έδρα, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με τον άλλοτε πρόεδρο του τριφυλλιού, Γιάννη Βαρδινογιάννη, να δίνει το “παρών” το γήπεδο μαζί με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και τον Βέλιμιρ Ζάετς.

Μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην παρακολουθούσε από κοντά την ομάδα, ωστόσο δεν ήθελε να λείπει από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Στο μεταξύ, στα επίσημα της Λεωφόρου βρέθηκαν ακόμα ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
Ο Αλέξης Τσίπρας
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Η Λεωφόρος ήταν κατάμεστη μετά από αρκετό καιρό για να δει την αγαπημένη του ομάδα κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
289
215
122
100
93
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo