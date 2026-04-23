Ο Γιώργος Δώνης είναι και επίσημα προπονητής της Σαουδικής Αραβίας

Με ελληνική παρουσία το Μουντιάλ του 2026
Ο Γιώργος Δώνης σε αγώνα στη Σαουδική Αραβία (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)

Ο Γιώργος Δώνης είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας, διαδεχόμενος τον Ερβέ Ρενάρ και θα γίνει ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα είναι σε πάγκο ομάδας σε Μουντιάλ, μετά τον Αλκέτα Παναγούλια, που είχε προπονήσει την Ελλάδα το 1994.

Το Μουντιάλ του 2026 θα έχει τελικά ελληνική παρουσία μετά την πρόσληψη του Γιώργου Δώνη από τη Σαουδική Αραβία, με τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές να έχει διάρκεια 1,5 έτους.

Ο Έλληνας προπονητής θα λάβει πάνω από 5.000.000 ευρώ για να βρεθεί στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας για να επιβραβευτεί για τη δουλειά και το όνομα που έχει «χτίσει» με την παρουσία του στις Αλ Ουέχντα, Αλ Φατέχ και Αλ Καλίτζ.

 

Η Εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει δύσκολο έργο στο Μουντιάλ, καθώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει στον 7ο όμιλο τις Ισπανία, Ουρουγουάη και Πράσινο Ακρωτήριο.

