Ο Γιώργος Δώνης βασικός υποψήφιος για τον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας στο Μουντιάλ

Απομένουν λεπτομέρειες με την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Έλληνα προπονητή σύμφωνα με τους Σαουδάραβες
Ο Γιώργος Δώνης δεν αποκλείεται να είναι ο προπονητής που θα οδηγήσει τη Σαουδική Αραβία στο Μουντιάλ του καλοκαιριού.

Η Σαουδική Αραβία έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στην τελική φάση του Μουντιάλ, ωστόσο ψάχνει προπονητή, μετά την αποχώρηση του Ερβέ Ρενάρ και το όνομα του Γιώργου Δώνη είναι ανάμεσα στα υποψήφια για τον πάγκο της ομάδας.

Τις επόμενες ημέρες, η Ομοσπονδία της χώρας θα ανακοινώσει την απόφασή της, με τους Σαουδάραβες να αναφέρουν, πως απομένουν λεπτομέρειες με την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Έλληνα προπονητή.

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε όμιλο με Ισπανία, Ουρουγουάη και Πράσινο Ακρωτήρι.

Να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Δώνης βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Αλ Καλίτζ τα τελευταία δύο χρόνια.

