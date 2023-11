Μπορεί στη “Χρυσή Μπάλα” να ήταν ξανά πρώτος σε ψήφους και να κατέκτησε το βραβείο για 8η φορά, στο MLS όμως, ο Λιονέλ Μέσι βλέπει προς το παρόν την… πλάτη του Γιώργου Γιακουμάκη.

Με 17 γκολ σε 27 αγώνες, ο Γιώργος Γιακουμάκης έχει κάνει ένα από τα κορυφαία ξεκινήματα στην ιστορία του MLS και κατέκτησε με άνεση το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη του πρωταθλήματος.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός της Ατλάντα Γιουνάιτεντ συγκέντρωσε το 45,78% των ψήφων και άφησε στη δεύτερη θέση τον Λιονέλ Μέσι της Ίντερ Μαϊάμι, με 27,28% των ψήφων, ενώ τρίτος ήταν ο Έντουαρντ Λόουεν της Σεντ Λιούις Σίτι με 15,44% των ψήφων.

Major League Soccer today announced @ATLUTD forward Giorgos Giakoumakis as the 2023 MLS Newcomer of the Year.https://t.co/zY0c28y2sn