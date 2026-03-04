Ο Γιώργος Γιακουμάκης έγινε αναγκαστική αλλαγή στο Κηφισιά – ΠΑΟΚ, λίγες ημέρες πριν το ντέρμπι με Ολυμπιακό

Ο Γιώργος Γιακουμάκης απέκτησε πρόβλημα στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού και αντικαταστάθηκε από τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στο 24′ του Κηφισιά – ΠΑΟΚ για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 18ης αγωνιστικής της Super League

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Γιακουμάκης τραυματίστηκε στο δεξί του πόδι σε μια διεκδίκηση της μπάλας με τον Ρουκουνάκη, με αποτέλεσμα να πέσει στον αγωνιστικό χώρο και να δεχθεί την ιατρική φροντίδα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και επέστρεψε στο παιχνίδι για να δοκιμάσει το πόδι του, ο Έλληνας επιθετικός δεν μπόρεσε να συνεχίσει το ματς αφού έδειχνε να πονά αρκετά.

Πλέον υπάρχει αγωνία στο “στρατόπεδο” του ΠΑΟΚ, αφού την ερχόμενη Κυριακή (08.03.2026) υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο “Γ. Καραϊσκάκης”.