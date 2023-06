Ο Γιώργος Γιακουμάκης σκόραρε για μία ακόμη φορά με τη φανέλα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ και με το γκολ του κόντρα την DC United έγραψε ιστορία για την ομάδα του στο MLS.

Σε μόλις 766 λεπτά συμμετοχής και 10 αγώνες, ο Γιώργος Γιακουμάκης έχει βρει δίχτυα 10 φορές και ξεπέρασε τον τον Ζόζεφ Μαρτίνες (821 λεπτά) στην πρώτη θέση της λίστας, με τα περισσότερα γκολ στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός έχει αρχίσει παράλληλα να γίνεται και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές στο MLS, αφού βρίσκεται ήδη στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ και προκαλεί “φρενίτιδα” στους οπαδούς.

With his goal tonight, @ATLUTD forward Giorgos Giakoumakis (10 goals, 766 minutes) became the second player in @MLS history to score his first 10 career goals in under 800 career minutes.



Mamadou Diallo (11 goals, 779 minutes) is the only other player to accomplish the feat. pic.twitter.com/lfk17tl8vx