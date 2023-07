Ο Γιώργος Γιακουμάκης στάθηκε άτυχος κατά τη διάρκεια του αγώνα Ατλάντα Γιουνάιτεντ – Φιλαδέλφεια Γιούνιον, αφού ένα μυϊκό πρόβλημα δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει το ματς.

Η Ατλάντα Γιουνάιτεντ κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 2-0, αλλά υπάρχει αγωνία για τον τραυματισμό του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος και έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την καριέρα του στο MLS, με 10 γκολ σε 15 αγώνες.

Στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης με τους Φιλαδέλφεια Γιούνιον όμως, ο Έλληνας επιθετικός έγινε αναγκαστική αλλαγή και έδειξε συναισθηματικά φορτισμένος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν φόβοι και για θλάση.

Atlanta United DP forward and leading Giorgios Giakoumakis pulls up with a non-contact injury and is being subbed out. Giakoumakis walks off on his own power though.



Any extended absence would be a huge blow for Atlanta. He’s got 10 goals in 956 minutes this season. pic.twitter.com/9fy84nZrVA