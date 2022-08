Ο Γιώργος Γιακουμάκης έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν με τη Σέλτικ στη Σκωτία και ήδη το όνομά του “παίζει” σε διάφορα μετεγγραφικά σενάρια για ομάδες της Premier League.

Κορυφαίος ρεπόρτερ αναφέρει μάλιστα ότι αρκετά κλαμπ της κορυφαίας λίγκας του κόσμου, ενδιαφέρονται για τον Γιακουμάκη και έχουν μάλιστα κάνει επαφές με την πλευρά του διεθνούς επιθετικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη Σέλτικ όμως ξεκαθαρίζουν ότι ο Γιώργος Γιακουμάκης δεν είναι προς πώληση, αφού αποτελεί παίκτη “κλειδί” για την ομάδα του Άντζι Ποστέκογλου.

There were clubs interested in Georgios Giakoumakis as he’s doing great with Celtic, also approached by Premier League clubs in the last few days. Celtic have absolutely no intention to sell him: untouchable. 🟢🇬🇷 #Celtic



He’s key player – also, Giakoumakis is happy at Celtic.