Ο Γιώργος Καραγκούνης αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Φούλαμ στην Premier League

Ο Γιώργος Καραγκούνης βρέθηκε στο «Craven Cottage» για το παιχνίδι της Φούλαμ με την Τότεναμ στην Premier League και γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς των γηπεδούχων.

Παρότι πέρασε μόλις μία διετία στη Φούλαμ, ο Γιώργος Καραγκούνης κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση των οπαδών της ομάδας και στο παιχνίδι με την Τότεναμ δέχθηκε την… αγάπη του κόσμου των «κότατζερς».

Ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου είχε κλείσει την καριέρα του στην Premier League, με τη Φούλαμ να είναι ο τελευταίος σταθμός της τεράστιας καριέρας του. Η αγγλική ομάδα έκανε έτσι και ανάρτηση για την παρουσία του στο «Craven Cottage», γράφοντας «Πόσο ωραίο ήταν που είδαμε αυτόν τον άνθρωπο χθες; Ο Γιώργος Καραγκούνη πίσω στο Cottage».

How good was it to see this man yesterday?



Giorgos Karagounis was back at the Cottage! pic.twitter.com/SzHM772nCf — Fulham Football Club (@FulhamFC) March 2, 2026

Ο Καραγκούνης αγωνίστηκε στη Φούλαμ τη διετία 2012-14.