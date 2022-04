Ο Γιώργος Καρλαύτης έγραψε ιστορία για την Ελλάδα, με την επιλογή του στον πρώτο γύρο και το Νο30 του ντραφτ του NFL και ετοιμάζεται να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Ο 21χρονος Έλληνας αγωνίζεται στη θέση defensive end και κατάφερε να ξεχωρίσει με την παρουσία του στο Purdue, κερδίζοντας μία θέση στο ρόστερ των Kansas City Chiefs, οι οποίοι και τον επέλεξαν στην 30η θέση του φετινού ντραφτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Καρλαύτης, που στις ΗΠΑ τον φωνάζουν “Greek Freak” όπως και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα μέχρι την ηλικία των 13 ετών, οπότε και μετακόμισε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μετά το θάνατο του πατέρα του.

The next chapter begins… thank you Kansas City Chiefs! pic.twitter.com/oHwrvnvAyn