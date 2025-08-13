Ο Γιώργος Μασούρας ανακοινώθηκε από την Αλ Καλίτζ – «Ένας νέος πολεμιστής από την Ελλάδα»

Ο Γιώργος Μασούρας θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία, καθώς η Αλ Καλίτζ, ομάδα του Γιώργου Δώνη, ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (13/08) τον δανεισμό του διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικού από τον Ολυμπιακό για τη σεζόν 2025-26.

Η μετακίνηση του Μασούρα ενισχύει περαιτέρω την ελληνική παρουσία στον σύλλογο, αφού στο ρόστερ της Αλ Καλίτζ βρίσκονται ήδη οι Κώστας Φορτούνης και Δημήτρης Κουρμπέλης, συνθέτοντας μια ισχυρή ελληνική «παροικία» υπό τις οδηγίες του έμπειρου Έλληνα τεχνικού.

Η συμφωνία με τον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκε επίσημα, με τον Μασούρα να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του μετά από μια μακρά και επιτυχημένη θητεία στους Πειραιώτες, με τους οποίους κατέκτησε τίτλους και συμμετείχε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η σεζόν στη Σαουδική Pro League ξεκινά στις 28 Αυγούστου, και η Αλ Καλίτζ έχει ενισχυθεί σημαντικά ενόψει των νέων προκλήσεων. Εκτός από τον Μασούρα, έχει αποκτήσει τον Μπαρτ Σένκεφελντ ως ελεύθερο από τον Παναθηναϊκό και τον Πάολο Φερνάντες ως δανεικό από την ΑΕΚ.

Η προσθήκη του Γιώργου Μασούρα αναμένεται να προσφέρει ποιότητα, εμπειρία και λύσεις στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, ενώ ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, που συγκεντρώνει ολοένα περισσότερους γνωστούς παίκτες από την Ευρώπη.