Ο Γιώργος Μασούρας σκόραρε στην ήττα της Αλ Καλίτζ με 4-1 από την Αλ Αχλί

Ο Μασούρας βρήκε δίχτυα για πέμπτη φορά στα έξι τελευταία παιχνίδια της Αλ Καλίτζ, όμως δεν ήταν αρκετό για να δώσει τη νίκη, μιας και η Αλ Άχλι κέρδισε 4-1 στο παιχνίδι του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας.

Στο 19ο λεπτό ο Γιώργος Μασούρας εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Πάολο Φερνάντες και με σκαστή κεφαλιά άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση της Αλ Καλίτζ, χωρίς όμως αυτό το τέρμα να έχει αντίκρισμα για την ομάδα του Δώνη.

19′ AL AHLI 0 x 1 AL KHALEEJ

Masouras

Paolo Fernandes



Contra ataque do Khaleej, cruzamento de Fernandes e Masouras abre o placar para os visitantes! pic.twitter.com/BP7ziTiZoH — Central do Arabão (@centraldoarabao) January 20, 2026

Ο Τόνεϊ με χατ τρικ ανέτρεψε το σκηνικό στο παιχνίδι και έδωσε προβάδισμα με 3-1 στην ομάδα του στο 77′. Το τελικό 4-1 έκανε ο Χαμιντού στο 86ο λεπτό.

Ο Μασούρας συνολικά τη φετινή σεζόν έχει 10 σε 18 συμμετοχές με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ. Η ομάδα του Δώνη είναι στην 8η θέση του πρωταθλήματος με 24 βαθμούς.