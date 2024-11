Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι το αφεντικό και έδωσε τριήμερο ρεπό στους παίκτες του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε πολλά κέφια μετά την άνετη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια, η οποία συνοδεύτηκε από εξαιρετικό μπάσκετ από τους ερυθρόλευκους.

Ο Ολυμπιακός διέλυσε την Μπασκόνια με 92-69 στο ΣΕΦ για την 11η αγωνιστική της Euroleague και έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο σερί του στη διοργάνωση.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μπήκε στα αποδυτήρια με τρελά κέφια και ανακοίνωσε τριήμερο ρεπό στους παίκτες, έχοντας όρεξη και για πλάκα προς τον γυμναστή της ομάδας, Αντρέα Γκατζούλη.

