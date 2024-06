Ο Γιώργος Παπαγιάννης θα αποχωρήσει από την Φενέρμπαχτσε σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα

Ο Γιώργος Παπαγιάννης αναμένεται να αποχωρήσει από την Φενέρμπαχτσε και να συνεχίσει την καριέρα του στη Μονακό, όπως υποστηρίζει ξένο δημοσίευμα.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στο twitter o Αντρέα Καλτσόνι δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Φενέρμπαχτσε, με τον Έλληνα σέντερ να αναζητά την επόμενη ομάδα στην καριέρα του.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα ο ίδιος ενδιαφέρει ορισμένες ομάδες από την Euroleague, με την Μονακό να είναι μια από αυτές.

Μάλιστα για την ώρα οι Γάλλοι είναι το φαβορί για την απόκτηση του ίδιου, ωστόσο για την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο.

UPDATE: One of the teams that submitted an offer to Papagiannis is AS Monaco. At the moment it’s not yet a completed negotiation. There is the will to continue, but I repeat, to date NO done deal.

